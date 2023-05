عاش الملك: تشارلز الثالث يُتوج ملكًا على المملكة المتحدة

في احتفال تاريخي في وستمنستر أبي يوم السبت، توج تشارلز الثالث ملكًا للمملكة المتحدة، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. شهد التتويج، الغارق في التقاليد والمواكب، آلاف الأشخاص الحاضرين وملايين آخرين حول العالم.

