عاش الملك: تشارلز الثالث يُتوج ملكًا على المملكة المتحدة

في احتفال تاريخي في وستمنستر أبي يوم السبت، توج تشارلز الثالث ملكًا للمملكة المتحدة، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

في احتفال تاريخي في وستمنستر أبي يوم السبت، توج تشارلز الثالث ملكًا للمملكة المتحدة، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. شهد التتويج، الغارق في التقاليد والمواكب، آلاف الأشخاص الحاضرين وملايين آخرين حول العالم.

https://twitter.com/i/web/status/1654804871772618752 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

بدأ الحفل مع الملك تشارلز ، الذي كان يرتدي أردية ملكية، ثم انتقل إلى كنيسة وستمنستر من قصر باكنغهام. كان برفقته أفراد من العائلة المالكة، بما في ذلك زوجته كاميل، دوقة كورنوال، وأولاده الأمير وليام والأمير هاري.

Aaron Chown/Pool Photo via AP ملك بريطانيا تشارلز الثالث ، وسط المدينة ، يصل إلى وستمنستر أبي لحضور حفل تتويجه في لندن ، المملكة المتحدة.

لدى وصوله إلى وستمنستر أبي ، استقبل الملك من قبل رئيس أساقفة كانتربري، الذي أجرى مراسم التتويج. ثم أقسم الملك على الالتزام بقوانين وأعراف المملكة المتحدة ، قبل أن يُمسح بالزيت المقدس ويتسلم الصولجان الملكي والجرم السماوي والتاج.

تميز الحفل بالترانيم والصلوات التقليدية ، بالإضافة إلى موسيقى من جوقة دير وستمنستر. ثم ألقى جلالة الملك خطاب التتويج، حيث أعرب عن امتنانه لشعب المملكة المتحدة على دعمهم وولائهم.

وأكد جلالة الملك في خطابه التزامه بخدمة الوطن ومواصلة إرث والدته الملكة إليزابيث الثانية. كما أقر بالتحديات التي تنتظرنا، بما في ذلك الحاجة إلى معالجة قضايا مثل تغير المناخ وعدم المساواة الاجتماعية.

كان التتويج مناسبة بالغة الأهمية، إيذانا ببداية عهد جديد للمملكة المتحدة. الملك تشارلز الثالث هو أكبر شخص صعد إلى العرش البريطاني، ومن المؤكد أن فترة حكمه ستتميز بتفانيه في الخدمة والتزامه بدعم تقاليد الملكية.

بينما يتولى الملك الجديد مهامه، يترقب شعب المملكة المتحدة والعالم ليروا كيف سيستمر في الحفاظ على إرث أسلافه وقيادة أمته إلى مستقبل مزدهر وسلمي.