توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز

وردد بعض المتفرجين القريبين "حرروا غراهام سميث!" فيما صاح آخرون "ليحفظ الله الملك" ملوّحين بأعلام المملكة المتحدة.

أوقفت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان ترافالغار في لندن "أوقفوا ستة من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم"، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للحركة غراهام سميث.

وردد بعض المتفرجين القريبين "حرروا غراهام سميث!" فيما صاح آخرون "ليحفظ الله الملك" ملوّحين بأعلام المملكة المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من شرطة العاصمة في لندن.

وأكّدت حركة "جمهورية" على حسابها الرسمي في تويتر، التوقيفات ومصادرات اللافتات. وأضافت "هل هذه هي الديموقراطية؟".

ويقوم أكثر من 11 ألف رجل شرطة بدوريات لتأمين مراسم التتويج، وهي أكبر حدث احتفالي رسمي يقام في العاصمة البريطانية منذ 70 عاماً.