ألمانيا: ثلاث سنوات و10 أشهر سجنا لشاب متعاطف مع "النازيين الجدد" بتهمة التخطيط لهجمات عنصرية

بتهمة التخطيط لهجمات عنصرية ومحاولة تشكيل "جماعة إرهابية" مستوحاة من شبكة "أتوموافن ديفيجن" "النازيين الجدد" ومقرها في الولايات المتحدة.

قالت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت في بيان، إنها حكمت على شاب ألماني اسمه مارفن إي (21 عاما) بالسجن ثلاث سنوات و10 أشهر بتهمة التخطيط لهجمات عنصرية ومحاولة تشكيل "جماعة إرهابية" مستوحاة من شبكة "أتوموافن ديفيجن" "النازيين الجدد" ومقرها في الولايات المتحدة.

وأوضح البيان، أن مارفن اتخذ خطوات لتأسيس فرع لشبكة "أتوموافن ديفيجن" المعروفة بأيديولوجيتها العنصرية والمعادية للسامية، في ولاية هيسن الألمانية، وتابع "تبنى أيديولوجيتها كاملة وقرر... تأسيس مجموعة مستقلة باسم أتوموافن ديفيجن هيسن على أساس نموذجها الأيديولوجي".

وبحسب المحكمة، كان الغرض من تأسيس المجموعة شن هجمات على سياسيين ويهود ومهاجرين. وأشارت إلى أن مارفن اتخذ خطوات للحصول على أسلحة نارية وكان يخزن خمس عبوات ناسفة تحوي كرات من الصلب وطلب مواد على الإنترنت لصنع المزيد من المتفجرات.

وشبكة "أتوموافن ديفيجن" التي أُسِّست عام 2015، هي مجموعة متطرفة عنيفة لديها خلايا في ولايات أميركية عدة.

واتُهم أعضاؤها بالتخطيط لهجمات ضد يهود ومسلمين وغيرهم ممن تعتبرهم أعداء، مع هدف زعزعة استقرار الدول الديموقراطية الغربية.

وفي الولايات المتحدة، سُجن العديد من أعضاء هذه المجموعة بتهمة تهديد صحافيين وناشطين يقومون بحملات ضد معاداة السامية والعنصرية.