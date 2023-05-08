رئيس الكنيست يزور روما ويحتفل بيوم الاستقلال الـ75 في البرلمان الايطالي

وتزامنت الزيارة مع احتفال ايطاليا باليوم الـ75 للديموقراطية

يزور رئيس الكنيست أمير اوحانا هذه الأيام في زيارة سياسية الى روما بعد دعوة من رئيس مجلس الشيوخ، ايجنتسيو لا روسيه، حيث يحيي البرلمان الايطالي لأول مرة مرور 75 عاما على استقلال إسرائيل والديموقراطية في الجمهورية الايطالية. واجتمع اوحانا مع الرئيس الايطالي سيرجيو متاريلا، ورئيسة حكومة ايطاليا جورجيا ميلوني، رئيسة المحكمة الدستورية سيلفانا شارا وباقي القيادة في البلاد.

الاحتفال الذي جرى في مجلس الشيوخ الايطالي، هتف النواب لأوحانا، بعد أن أعلن رئيس مجلس الشيوخ عن حضوره، وأضاف :"هذا ليس اليوم الـ75 لنا، أيضا إسرائيل تحتفل باليوم الـ75 على تأسيسها ولذلك طلبت من صديقي أمير اوحانا، الذي يتواجد اليوم مع زوجه، والذي تشرفنا بوجوده، وأنا أشكره على احتفاله معنا بيوم الاستقلال الـ75 لايطاليا وإسرائيل".

رئيس الكنيست جلس في الصف الأول خلال جلسة مجلس الشيوخ، وإلى جانبه زوجه ألون، وجلست الى جانبهما الناجية من المحرقة الايطالية ليليانة ساجرا التي أعلنت ايطاليا عنها "سيناتور مدى الحياة" ورئيس حكومة ايطاليا السابق ماريو مونتي.

في إطار اليوم الاحتفالي اجتمع اوحانا مع الرئيس الايطالي، رئيسة حكومة ايطاليا، رئيسة المحكمة الدستورية ورئيس البرلمان الايطالي لورنزو فونتانا.