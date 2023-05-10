ألمانيا: النيابة العامة تعلن اعتقال عنصرين من حزب الله

أحد الموقوفين لبناني الجنسية، بينما الموقوف الآخر يحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية، وقد عرفتهما النيابة باسمي "حسن م." و"عبداللطيف و.".

أعلنت النيابة العامة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن اعتقال عنصرين من حزب الله بتهمة الترويج وممارسة أنشطة لصالح حزب الله، أحد الموقوفين لبناني الجنسية، بينما الموقوف الآخر يحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية، وقد عرفتهما النيابة باسمي "حسن م." و"عبداللطيف و.".

وقالت النيابة العامة في ألمانيا إن "عبداللطيف انضم إلى حزب الله عام 2004، ويرأس منذ 2012 جمعية المصطفى في مدينة بريمن التي تم حظرها في عام 2022. وهو عضو في كتيبة الرضوان التي تقاتل مع حزب الله في سوريا" وتابعت"انضم حسن لحزب الله عام 2016، وهو "مسؤول عن الفروع الخارجية خاصةً في مدينة بريمن".

وقد أوقفا بالقرب من كوكسهافن في شمال البلاد.ويُشتبه في أنهما عملا كممثلين لحزب الله في منطقة بريمن، ومارسا أنشطة، وتحدثا باسم التنظيم، فضلاً عن دعمهما دعاة ومنظمات في ألمانيا مقرّبة من حزب الله.

ومن المقرر أن يمثل الرجلان اليوم أمام قاضي التحقيق الذي سيتخذ قراراً بشأن طلب النيابة وضعهما في الحبس الاحتياطي.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة "إرهابية"، بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.