ايطاليا: انفجار كبير يهز وسط ميلانو واحتراق عدد من السيارات

دخان كبير تصاعد وسط مدينة ميلانو ، التي تعتبر ثاني أكبر مدن ايطاليا

وقع انفجار كبير في وسط مدينة ميلانو ثاني أكبر مدن ايطاليا والواقعة شمالي البلاد، في أعقابه انفجر عدة سيارات بالقرب من المكان، والتي شملت سيارة شرطة محلية والتي اشتعلت.

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الشرطة المحلية باشرت التحقيقات بالموضوع، لكن خلفية الانفجار لا زالت غير معروفة.

وسائل إعلام محلية نشرت مقاطع فيديو تظهر تصاعد الدخان الى مستويات مرتفعة في منطقة "يورتا رومانو" وسط المدينة، وافادت تقارير محلية ان السيارات المحترقة كانت في محيط الانفجار، في حين ذكرت صحيفة "لاربيابليكا" المحلية أن الانفجار وقع في عرب تحمل اسطوانات غاز.

وأفيد أن رجال الأطفاء توجهوا الى مكان الحادث لاخماد الحريق، في حين تم إغلاق مركز طبي ومدرسة في محيط المكان.