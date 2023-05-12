المنافس الرئيسي لأردوغان يتهم روسيا بشن حملة "تزييف عميقة"

كمال كليتشدار أوغلو يتهم روسيا بشن حملة "تزييف عميق" قبل الانتخابات الرئاسية

هم كمال كليتشدار أوغلو، المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، روسيا بالمسؤولية عن نشر محتوى زائف على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت قبل التصويت الذي سيجري يوم الأحد 5/14. ولم يحدد كليتشدار أوغلو المحتوى الذي يشير إليه.

وتظهر استطلاعات رأي تقدم كليتشدار أوغلو بفارق ضئيل على أردوغان الذي يقود تركيا منذ فترة طويلة. وانسحب مرشح ثالث هو محرم إنجه الخميس من السباق الرئاسي وأرجع السبب إلى ما وصفه بأنه عملية "اغتيال معنوي" لشخصه عبر الإنترنت لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

واتهم كليتشدارأوغلو "الأصدقاء الروس" لتركيا بالمسؤولية عن "نشر محتوى باستخدام التزييف العميق". وقال كليتشدار أوغلو على تويتر مساء الخميس 5/11 باللغتين التركية والروسية "إن أردتم استمرار صداقتنا بعد 15 مايو، فارفعوا أيديكم عن الدولة التركية. ما زلنا نفضل التعاون والصداقة".

ولم يصدر تعليق بعد من مسؤولين روس على تلك التصريحات. وتربط موسكو وأنقرة علاقات وثيقة إذ أن روسيا هي أكبر موردي الطاقة إلى تركيا.

ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع أردوغان بشكل متكرر حول عدد من القضايا منها الطاقة والحرب في أوكرانيا وفي سوريا.

وخلال الحملة الانتخابية المحتدمة قبل التصويت المقرر في 14 مايو أيار، شكت شخصيات سياسية من أنصار كل من أردوغان وكليتشدار أوغلو من إطلاق اتهامات عبر الإنترنت بما شمل نشر مقاطع فيديو وصور.