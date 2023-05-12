وزير الخارجية مايكل مارتنك"برنارد فيلان أفرج عنه من السجن في إيران وهو الآن في طريق العودة الى عائلته"

أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن الفرنسي بنجامان بريير ومواطنه الحامل الجنسية الإيرلندية برنارد فيلان اللذين كانا موقوفين في قضيتين منفصلتين، وسط ترحيب من باريس التي أكدت العمل للإفراج عن آخرين.وبعيد إعلان إطلاقهما، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر "كل من ساهم في هذا الموضوع"، معتبرا أن بريير وفيلان باتا "حرَّين، أخيرا"، وقادرين على "لقاء أحبائهما".وقال وزير الخارجية مايكل مارتن إن "برنارد فيلان أفرج عنه من السجن في إيران وهو الآن في طريق العودة الى عائلته. كانت الأشهر السبعة الماضية تجربة شديدة الصعوبة لبرنارد وعائلته وأنا سعيد ومرتاح لأنها انتهت الآن".

من جهتها، أكدت كولونا أنها تحدثت الجمعة إلى نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وأكدت له "تصميم فرنسا على ضمان استعادة المواطنين الفرنسيين الآخرين الذين ما زالوا معتقلين في إيران، حريتهم بالكامل".

من جانبه، اعتبر أمير عبداللهيان أن "النظرة الفرنسية التي تتسم بالواقعية" حيال الجمهورية الإسلامية تعدّ "خطوة إيجابية"، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وشددت كولونا في مؤتمر صحافي مع نظيرها الايرلندي على هامش اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين "سنواصل العمل كأوروبيين للافراج عن مواطنينا، إنهم اربعة، وعن جميع المواطنين الأوروبيين وعددهم كبير للاسف، المعتقلين من دون سبب في ايران".

وأتى إطلاق بريير (37 عاما) وفيلان (64 عاما) اللذين كانا موقوفين في مشهد بشمال شرق إيران، بعد سلسلة تحذيرات أطلقها المقرّبون منهما على خلفية الوضع الصحي لكل منهما وظروف الاحتجاز في ثاني كبرى مدن الجمهورية الإسلامية.

والفرنسيان هم من بين زهاء 20 أجنبيا تحتجزهم السلطات الإيرانية على خلفية تهم مرتبطة غالبا بالأمن القومي. الا أن المعنيين ينفون هذه الاتهامات، ويرى ناشطون أن احتجاز الأجانب "رهائن" هو جزء من استراتيجية طهران لانتزاع تنازلات سياسية من دول الغرب.

ولا يزال خمسة فرنسيين محتجزين في إيران، أربعة منهم خلف القضبان، إضافة الى باحثة إيرانية خرجت من السجن لكنها ممنوعة من مغادرة البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولوينا إن "إطلاق بريير وفيلان تمّ لأسباب انسانية وباتا "قيد الرعاية الطبية منذ خروجهما من السجن".

وأكد الاعلام الرسمي الإيراني الافراج عن الفرنسيين "لاعتبارات انسانية".وكان فيلان (64 عاما) يعمل مستشارا في مجال السياحة والسفر ومقره في باريس.وأوقف مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2022 في مشهد وبقي مذاك في السجن.

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