لندن : "طائرة بدون طيار مشتبه بها" تتسبب في تعطيل رحلات مطار جاتويك

وقال متحدث باسم المطار في مقاطعة غرب ساسكس، إن "جميع الرحلات توقفت مؤقتًا قبل الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش لكنها استؤنفت بعد حوالي 50 دقيقة".

علّقت إدارة مطار جاتويك الدولي بلندن، اليوم الأحد، جميع الرحلات الجوية بعد أن شوهدت طائرة بدون طيار بالقرب من المطار.

وقال متحدث باسم المطار في مقاطعة غرب ساسكس، إن "جميع الرحلات توقفت مؤقتًا قبل الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش لكنها استؤنفت بعد حوالي 50 دقيقة"، حسب موقع بي بي سي.

وأضاف، أنه "تم تحويل 12 طائرة قادمة إلى مطارات أخرى خلال الحادث لكن من المتوقع أن يعود الكثير منها إلى مطار جاتويك".

وكان قد تم إغلاق جاتويك لأكثر من يوم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد مشاهدة طائرات بدون طيار.

ولم تتم محاكمة أي شخص على الإطلاق بسبب الحادث الذي تسبب في فوضى للمسافرين، مما أثر على أكثر من 1000 رحلة جوية وحوالي 140 ألف مسافر.

منذ ذلك الحين، يعمل الخبراء على أنظمة لمنع الطائرات بدون طيار من تعطيل العمليات في المطارات الرئيسية.

وقال متحدث باسم جاتويك: "سلامة الركاب هي الأولوية المطلقة للمطار - وبعد الإجراءات المعمول بها - تم تعليق العمليات في لندن جاتويك مؤقتًا في الساعة 13:44 ، بينما جرت التحقيقات في رؤية طائرة بدون طيار مشتبه بها بالقرب من المطار.