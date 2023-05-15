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إسرائيل والجبل الأسود توقعان اتفاقية لتصدير وسائل قتالية بمبلغ 80 مليون شيكل

i24news

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أحد العاملين في شركة Elbit Systems في المعرض التجاري الدولي للدفاع والأمن الأرضي والجوي - أرضي في باريس ، فرنسا.
EMMANUEL DUNAND / AFPأحد العاملين في شركة Elbit Systems في المعرض التجاري الدولي للدفاع والأمن الأرضي والجوي - أرضي في باريس ، فرنسا.

من المتوقع أن تقوم شركة ألبيت سيستم الإسرائيلية بتزويد جيش الجبل الأسود بقذائف هاون عيار 120 ملم يتم تركيبها على مركبات رباعية الدفع وقاذفات صواريخ

وقعت وزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة دفاع الجبل الأسود اتفاقية تصدير لبيع الأسلحة، ويُقدر حجم الصفقة بحوالي 80 مليون شيكل، وفق النشر في واينت.

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من المتوقع أن تقوم شركة ألبيت سيستم الإسرائيلية المتخصصة بإنتاج الوسائل القتالية بإطار الاتفاقية بتزويد جيش الجبل الأسود بقذائف هاون عيار 120 ملم يتم تركيبها على مركبات رباعية الدفع وقاذفات صواريخ، بالإضافة إلى تدريب المقاتلين والقادة في كلية خاصة في إسرائيل. 

تُعرف ألبيت سيستم على مستوى العالم بتقنياتها الرفيعة والمستحدثة في تصنيع الأسلحة ويجري التعاقد معها من قبل العديد من الدول الأوروبية والإفريقية وانضمت حديثا الى التعاقد مع الشركة الإسرائيلية دول عربية وإسلامية انضوت تحت اتفاقيات ابراهيم ومن أبرزها الإمارات والمغرب

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