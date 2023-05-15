وزير الخارجية الإسرائيلي في زيارة تاريخية تعيد العلاقات مع ستوكهولم إلى نصابها

"نفتح صفحة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والسويد بعد سنوات قادت فيها السويد خطاً حاسماً تجاه إسرائيل. تمثل زيارة ستوكهولم، تغييرا في اتجاه العلاقات بين البلدين"

بعد 22 عاما، على زيارة البلد من قبل وزير خارجية إسرائيلي قام إيلي كوهين بزيارة إلى ستوكهولم وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والسويد. التقى وزير الخارجية إيلي كوهين بوزير الخارجية السويدي وبحث معه استمرار تحسين العلاقات الثنائية والخط الإيجابي الذي اتخذته الحكومة السويدية في المحافل الدولية.

ناقش الوزراء العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وشدد وزير الخارجية كوهين على أنه يجب عدم السماح بوصول أموال المساعدات إلى العناصر الإرهابية وفق تعبيره. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان سبل التعامل مع "الفروع الإرهابية الإيرانية" في الشرق الأوسط وأوروبا، والحرب المشتركة ضد معاداة السامية.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي بهذا الصدد: "نفتح صفحة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والسويد بعد سنوات قادت فيها السويد خطاً حاسماً تجاه إسرائيل. تمثل زيارة ستوكهولم، وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي منذ عام 2001 ، تغييرا في الاتجاه في العلاقات بين البلدين".

وتابع الوزير "يمكن أن تكون الحرب في أوكرانيا وانضمام السويد المتوقع إلى الناتو فرصة هائلة لإسرائيل لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السويد وتوسيع التجارة بين الدول في مجالات الأمن والابتكار والتكنولوجيا المالية".

التقى كوهين اليوم وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، بعد أن جمعهم سابقا لأول مرة في يناير/ كانون الثاني، المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس.

تشغل السويد حاليًا منصب رئيس الاتحاد الأوروبي وتلعب دورًا مركزيًا في إمكانية تغيير الموقف في أوروبا تجاه التهديدات والملف النووي الإيراني.

وناقش وزيرا الخارجية التغيير الملحوظ في النهج السويدي على المستوى الثنائي والمحافل الدولية وناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول وكذلك العلاقات بين الشعوب.

أحد المشاريع المذكورة هو "كيبوتس تيك" الذي من المتوقع أن يجلب مئات الطلاب السويديين إلى إسرائيل للتدرب في شركات إسرائيلية ناشئة. كما ناقش الوزراء آثار الحرب في أوكرانيا على أوروبا والانضمام المتوقع للسويد إلى الناتو، الأمر الذي سيفتح إمكانيات جديدة للتعاون بين البلدين.