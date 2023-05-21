14 قتيلًا جراء فيضانات إيطاليا وتشرُّد الآلاف

تستمر الفيضانات في تدمير الخراب في إيطاليا حيث قتل 14 شخصًا ونزح أكثر من 36000 شخص

تسببت الفيضانات المدمرة التي ضربت وسط وشمال إيطاليا، في مغادرة أكثر من 36 ألف شخص لمنازلهم، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه لغمر المنازل، وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل بلدات وقرى صغيرة، وفق ما أفاد المسؤولون المحليون في المناطق المنكوبة.

ومازالت إيطاليا تشهد كارثة إنسانية منذ مطلع الأسبوع، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التى اجتاحت مقاطعة إميليا رومانيا إلى 14 قتيلا.

وذكرت وكالة “أنسا” الإيطالية، أنه حدث أكثر من 280 انهيارا أرضيا بسبب سوء الأحوال الجوية في كل من إميليا رومانيا، منها 120 انهيارا مهمّا بشكل خاص في 58 بلدية، وأكثر من 100 في مقاطعة فورلي تشيزينا ، وعلى وجه الخصوص 71 في موديليانا على جبال الأبينيني.

من ناحية أخرى ، تم تسجيل أكثر من 50 فيضانًا في 42 بلدية في إميليا رومانيا: 15 في منطقة بولونيا ، و13 في منطقة رافينا، و12 في منطقة فورلي سيسينات، و 2 في منطقة ريميني. ليرتفع عدد المستخدمين المعزولين حاليا عن شبكة الكهرباء بين مقاطعتي فورلي تشيزينا ورافينا إلى 34 ألفا.