الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات اليونانية دون أغلبية مطلقة

اليونان: الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية دون أغلبية مطلقة وفق استطلاعات الرأي

دون غالبية مطلقة، تصدر حزب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأحد. ووفق النتائج فقد حاز حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات، بين 36 و40% ما قد يجعله يواجه صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة.

أظهرت استطلاعات الرأي، أن حزب رئيس الوزراء اليوناني تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأحد، لكن كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة في غياب غالبية مطلقة.

وحصل حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات، بين 36 و40% من الأصوات متقدما على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز بين 25 و29% من الأصوات، وفق استطلاعات الرأي التي نشرتها قنوات تلفزيونية مع إغلاق مكاتب الاقتراع.

وفي المركز الثالث، حل حزب باسوك كينال الاشتراكي محققا بين 9,5 و12,5% من الأصوات. ومن المرتقب أن يتم نشر النتائج الجزئية الأولى في غضون الساعتين المقبلتين، وإذا تم تأكيد نتائج حزب الديموقراطية الجديدة فإنه لن يتمكن من تشكيل حكومة منفردا.

ويسعى كيرياكوس ميتسوتاكيس مواصلة الحكم لمدة أربع سنوات، وقد استبعد قبل الاقتراع تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حلّ وسط.