موسكو تخفض بشكل كبير الوجود الألماني في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية السبت أن السلطات الروسية خفضت بشكل كبير واعتبارا من حزيران/يونيو عدد الأشخاص الذين يمكن لألمانيا ان ترسلهم أو توظفهم في روسيا

تعمل موسكو على خفض الوجود الألماني على أراضيها في شكل كبير، ما يعني أن مئات الموظفين الرسميين الألمان والعاملين في مؤسسات ألمانية في روسيا سيضطرون الى مغادرة هذا البلد في الأيام المقبلة او خسارة عملهم.

وأعلنت وزارة الخارجية السبت أن السلطات الروسية خفضت بشكل كبير واعتبارا من حزيران/يونيو عدد الأشخاص الذين يمكن لألمانيا ان ترسلهم أو توظفهم في روسيا في سفارتها أو في مؤسسات عامة لا سيما في قطاعي الثقافة والتعليم.

وأوضح المصدر نفسه أن مئات يطاولهم هذا الاجراء العقابي بينهم موظفون في السفارة والقنصلية، إضافة الى موظفين في معهد غوته الثقافي في البلاد والمدرسة الألمانية وحتى مدرسين يعملون في المدارس الروسية.

وأضافت الوزارة أن الإجراء يشمل عددا مماثلا من الألمان والموظفين المحليين الروس بدون التمكن من إعطاء أرقام محددة حول إحدى هاتين الفئتين.

سيكون على أول دفعة أن تغادر البلاد بحلول 1 حزيران/يونيو. وأضاف المصدر أن الروس لن يضطروا للقيام بذلك وانما سيخسرون وظيفتهم لأن المؤسسات الألمانية لن يكون لها الحق بعد الآن في توظيفهم.