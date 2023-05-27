تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي التي يحظر خلالها بث أي دعاية انتخابية

أردوغان: العالم ينتظر 28 مايو لتعلن تركيا نهاية حقبة الانقلابات

دخلت تركيا، مساء اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد 28 مايو/أيار التي تشهد منافسة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ووفقاً للقانون التركيّ الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات.

بناء على ذلك، انتهت بحلول الساعة السادسة الفترة الممنوحة من أجل حملات الدعاية السياسية للمرشحين المتنافسين في الجولة الثانية، وهما مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليجدار أوغلو.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الديمقراطية في بلاده نالت ضربة ثقيلة يوم انقلاب 27 مايو/أيار 1960، مبيناً أنهم ينتظرون إعلان انتهاء حقبة الانقلابات في تركيا للعالم أجمع غداً الأحد.

جاء ذلك في كلمة له السبت خلال مراسم أقيمت في الذكرى الـ63 لانقلاب 27 مايو 1960، على ضريح رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه.

وأكد مرشح تحالف الأمة المعارض في تركيا، كمال كيليتشدارأوغلو، أنه سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم غد الأحد.

وفي نداء وجهه للناخبين من خلال مقطع فيديو على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال كمال كيليتشدارأوغلو إنه "بالرغم من كل الضغوط، وكل الحظر، يمكن تحقيق الفوز إذا أراد الشعب ذلك"، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

ويوم غد الأحد، تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، بين مرشح تحالف الأمة كمال كيليتشدار أوغلو والرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهور، بعدما فشل كلاهما في حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.