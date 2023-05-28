سرب طائرات مسيرة روسية في كييف يخلف قتيلا وثلاثة مصابين

الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة بدون طيار" كانت متجهة إلى المدينة، وناشد السكان "البقاء في الملاجئ. الهجوم ضخم!"

أدى هجوم ليلي على كييف ضم ما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار إلى مقتل شخص، وفقًا لمسؤولين محليين أفادوا في الوقت نفسه بإسقاط معظم الطائرات من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وقال رئيس البلدية والملاكم السابق فيتالي كليتشكو لصحيفة تلغرام: "تم نقل امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا إلى المستشفى وتوفي رجل يبلغ من العمر 41 عامًا". تمت الإشارة إلى أن الوفاة ناجمة جراء التأثر بإصابة قطع تطايرت لدى انفجار طائرة بدون طيار.

ومضى رئيس البلدية يقول إن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة بدون طيار" كانت متجهة إلى المدينة، وناشد السكان "البقاء في الملاجئ. الهجوم ضخم!" في الواقع ، استهدفت روسيا عدة مناطق في كييف ، بما في ذلك بيرشيفسكي وهولوسييفسكي.

وعلق مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، على توقيت الغارة التي جاءت ملاصقة للاحتفالات بـ "يوم كييف"، الذي يوافق ذكرى التأسيس الرسمي للمدينة قبل 1541 عامًا والمحتفى به في الأحد الأخير من شهر أيار /مايو بالقول "إن تاريخ أوكرانيا لهو مصدر إزعاج طويل الأمد للروس منزوعي الثقة".

تحت الحصار، تمكن الأوكرانيون من الاحتفال، وإن كان ذلك على نطاق أصغر وبدافع أكبر من الغضب عنه بدافع الفرح والابتهاج. ذكرت وكالة رويترز أنه خلال التحذيرات من غارات جوية قريبة من المحتفلين، أطلق السكان ألفاظا نابية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أخذوا يمجدون أنظمة الدفاع الجوي في بلادهم.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، زعمت روسيا أن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار هاجمتا منطقة بسكوف وألحقت أضرارًا بمبنى إدارة خط أنابيب النفط. وزعمت أوكرانيا أن القوات الروسية كانت تخطط لمحاكاة حادث في محطة للطاقة النووية.

أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن روسيا ستزيف وقوع حادث كبير في محطة زابوريجيا النووية، قائلة إن موسكو ستعلن عن تسرب إشعاعي بعد هجوم زائف، الأمر الذي سيفرض بعد ذلك تحقيقًا دوليًا ويتطلب وقف جميع الأعمال العدائية للهجوم المضاد القادم.