مصرع أربعة أشخاص في غرق قارب في بحيرة شمال إيطاليا بينهم إسرائيلي

تمكن بعض الركاب الذين سقطوا في الماء من السباحة إلى بر الأمان، بينما تم انتشال الآخرين بواسطة فرق الإنقاذ التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث

لقي أربعة اشخاص مصرعهم امس (الأحد) في غرق قارب في بحيرة ماجوري شمال ايطاليا. وانقلب القارب الذي حمل على متنه 25 شخصا جراء الطقس السيء ورياح شديدة السرعة أفقدت القارب توازنه.

تمكن بعض الركاب الذين سقطوا في الماء من السباحة إلى بر الأمان، بينما تم انتشال الآخرين بواسطة فرق الإنقاذ التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث. وفقًا للتقارير الواردة في معظم وسائل الإعلام المحلية، أقيمت حفلة عيد ميلاد لسياح بريطانيين وألمان على متن القارب الذي ضم إسرائيليين ايضا.

بعد إجراءها تحقيقا أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مواطنا اسرائيليا يبلغ من العمر 50 عاما لقي مصرعه في الحادث وتم إخطار عائلته.