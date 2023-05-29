وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين في زغرب لتعزيز العلاقات الثنائية

شكر كوهين رئيس الوزراء ووزير الخارجية على دعم إسرائيل في المحافل الدولية وتلقى وعدا من وزير الخارجية بنيته تعزيز دعم كرواتيا لإسرائيل في تصويت الأمم المتحدة

استهل وزير الخارجية إيلي كوهين الإثنين جولته إلى البلقان بزيارة دبلوماسية إلى زغرب، حيث التقى برئيس الوزراء أندريه بلانكوفيتش ووزير الخارجية جيرليش ريدمان، وشكرهما على دعمهما لإسرائيل في المحافل الدولية الذي من المتوقع أن يتخذ بعدا أعمق.

كرواتيا تترأس التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) وتبنت تعريف المنظمة لمعاداة السامية. كما أعلن وزير الخارجية الكرواتي عن تغيير نهج تصويت بلاده على الساحة الدولية نحو الأفضل بما يتعلق بالشأن الإسرائيلي.

وقال كوهين بهذا الصدد إن:"توثيق العلاقات مع أصدقاء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في سبيل تعزيز مصالح إسرائيل". وأضاف أنه شكر رئيس الوزراء ووزير الخارجية على دعم إسرائيل في المحافل الدولية وتلقى وعدا من وزير الخارجية بنيته تعزيز دعم كرواتيا لإسرائيل في تصويت الأمم المتحدة.

Israeli embassy in Croatia وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره الكرواتي جوردان غريليتش رادمان

وأفاد الوزير الإسرائيلي أنه تمت مناقشة العواقب الإقليمية للحرب في أوكرانيا وكذلك الحاجة إلى زيادة وتيرة الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل وكرواتيا، مما سيساعد في تعزيز السياحة وتشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما تم التطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية بمجالات الطاقة والسياحة والاقتصاد والابتكار.

وأعلن وزيرا الخارجية عن قرارهما إنشاء مجموعة عمل اقتصادية لتعزيز التجارة بين البلدين تكللت بتوقيع اتفاقية ثنائية للتعاون بين وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية في وزارة الخارجية ووكالة المعونة الكرواتية.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي انطلق الأحد في جولة إلى أوروبا الوسطى تشمل النمسا وكرواتيا والمجر وسلوفاكيا. ومن المتوقع أن يلتقي بخمسة من نظرائه خلال الزيارة التي تستغرق أربعة أيام، من بينهم وزير خارجية النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك في منتدى إقليمي على نسق أوسترليتز تعقده الدول الثلاث.