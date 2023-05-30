اضطرابات في شمال كوسوفو: أكثر من 30 جريحاً في صفوف قوة حفظ السلام

فاز رؤساء البلديات الألبان في انتخابات محلية في 23 نيسان/أبريل في أربع بلديات معظم سكّانها من الصرب، شارك فيها 1500 ناخب من أصل 45 ألفا مسجلين

أصيب أكثر من 30 عنصراً في قوة حفظ السلام في كوسوفو الإثنين خلال مواجهات عنيفة مع متظاهرين صرب حاولوا أن يشقوا طريقهم إلى مبنى حكومي في بلدة زفينتشان الشمالية، الأمر الذي أدانه حلف شمال الأطلسي "بشدة" ووصفه بـ "الهجمات غير المقبولة على قوته".

ووفقا لوزير الدفاع المجري فقد "أصيب أكثر من 20 جنديا مجريا، سبعة منهم بحال خطرة لكن مستقرة". ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى "خفض التوترات داعية كل الأطراف إلى أخذ خطوة إلى الوراء" على خلفية إصابة ثلاثة من الجنود الإيطاليين بجروح خطرة.

كما أدانت باريس العملية وقالت وزارة الخارجية في بيان "لا يمكننا أن نتساهل مع تعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر في مثل هكذا سياق دولي حرج. هذه مسألة تتعلّق بأمن أوروبا".

من جانبه، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن 52" صربيا أصيبوا ثلاثة منهم بجروح خطرة وأصيب أحدهم بعيارين ناريين أطلقتهما قوات خاصة ألبانية".

قاطع الصرب، الذين غادر ممثلوهم السياسيون الإدارات المحلية في شمال كوسوفو في تشرين الثاني/نوفمبر في سياق مواجهة بين بلغراد وبريشتينا، الانتخابات البلدية التي نظمتها حكومة كوسوفو في نيسان/أبريل. وفي المقابل، فاز رؤساء البلديات الألبان في انتخابات محلية نظمتها سلطات كوسوفو في 23 نيسان/أبريل في أربع بلديات معظم سكّانها من الصرب، حيث لم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفا مسجلين.

وفي وقت سابق الإثنين، أطلقت شرطة كوسوفو غازًا مسيلًا للدموع لتفريق متظاهرين صرب كانوا يحتجون أمام مبنى بلدية زفيتشان ذات الغالبية الصربية، وحاولوا الدخول إلى المبنى، بحسب مراسلة فرانس برس في الموقع.

وحاولت قوة حفظ السلام إبعاد المتظاهرين عن الشرطة، ثم لجأت إلى استخدام الدروع والهراوات لتفريق الحشود.

ورد العديد من المتظاهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه الجنود، وتم صدهم بسرعة على بعد مئات الامتار من بلدية زفيتشان.

وشدد الحلف على "وجوب أن يتوقف العنف فورا" داعيا "كل الأطراف إلى الامتناع عن أفعال تؤجج التوترات، والانخراط في حوار". كما ندّد قائد قوة كفور الجنرال أنجيلو ميكيل ريستوتشا بهجمات "غير مقبولة" وشدد على أن قوّته "ستواصل أداء مهمتها بحيادية".

تشهد كوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي أعلن استقلاله في 2008، مواجهات متكررة في الشمال حيث تشجع بلغراد الصرب على تحدي سلطات البلاد التي تسعى لفرض سيادتها على المنطقة بكاملها. ويعيش حوالى 120 ألف صربي في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الألبان.