سمح بالنشر: ضحية حادث الغرق بايطاليا عميل موساد سابق

لا زال من غير الواضح سبب الحدث الذي اجتمع فيه هذا العدد من العملاء في القارب

تشير التحقيقات الأولية حول غرق القارب أمس في بحيرة ماجورا شمالي ايطاليا، والتي لقي بها عميل استخبارات اسرائيلي سابق حتفه أن الحادث وقع على ما يبدو نتيجة زيادة الحمولة التي كانت على متن القارب والظروف الجوية الصعبة.

ووفقا للاعلام الايطالي، كان مسموحا لـ15 شخصا فقط على متن القارب، وخلال الغرق كان على متنه 25 شخصا. في المقابل أفادت صحيفة "لا رفبليكا" الايطالية أن "عشرة إسرائيليين كانوا على متن القارب تمت إعادتهم بطائرة عسكرية الى إسرائيل".

وبحسب الاعلام الإسرائيلي فإن ضحية الحادث الإسرائيلي هو عميل موساد سابق يبلغ من العمر 50 عاما، يحظر نشر اسمه، لقي حتفه جراء انقلاب القارب، مع عميلي استخبارات ايطاليين سابقيين ، وزوجة صاحب القارب.

وافيد أن عائلة الضحية الاسرائيلي تم تبليغها عن الحادث، في حين يعمل القنصل الإسرائيلي في روما مع إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج التابعة لوزارة الخارجية الاسرائيلية على إحضار جثمان المتوفى الى إسرائيل.

وـأوضح الاعلام الايطالي أنه لا يدور الحديث عن حادث مقصود، وليس من الواضح إن كان الاحتفال هو عيد ميلاد أحد المشاركين، أو أن الحديث عن تغطية لأمر ما.

وذكرت صحيفة هآرتس أنه بموجب السجلات العلنية للطيران عثر على طائرة مدراء إسرائيلية تستخدمها السلطات لمهمات رسمية، خرجت من إسرائيل الاثنين صباحا، أقلعت إلى إسرائيل من ميلانو بالقرب من البحيرة وهبطت في مطار بن غوريون في وقت متأخر من بعد ظهر أمس.