لغز اختفاء الطفلة مادلين ماكين : عملية فحص الأدلة التي جمعت في البرتغال ستستمر أسابيع

ويتضح ان المشتبه به بقضية اختفاء الطفلة مادلين ماكين يمكن ان يكون مرتبطا باختفاء طفلة أخرى تدعى انغا

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء أن والدي الطفلة المفقودة مادلين ماكين سيضطران للانتظار عدة أسابيع حتى يتم الكشف إن كانت النتائج التي تم جمعها خلال عمليات البحث في مجمع المياه ’الجربة’ في البرتغال الأسبوع الماضي ترتبط باختفاء ابنتهم قبل 16 عاما.

وافادت "الاندبندنت" إن السلطات أبلغت "بي بي سي" أن كيت وجيري ماكين سيضطران للانتظار حتى انتهاء الفحص الجنائي والتحليل الكامل للنتائج، التي أرسلت إلى ألمانيا. وقال المدعي الالماني العام في براونشفايغ، هينس كريستيان وولترس الى "بي بي سي" أنه "كان هناك سببا وجيها لتفتيش وتمشيط منطقة خزان المياه" وأضاف أن "التحقيق الذي تقودة ألمانيا سيتواصل بعيدا عن أعين الجمهور، وسيشمل عمليات بحث إضافية".

في حين أفادت صحيفة "ديلي ميل" الجمعة الماضية أن فريق البحث عن الطفلة المفقودة عثر على "دليل ذي صلة" خلال عمليات البحث في البرتغال. وافيد أيضا، أن المحققين حفروا ثمانية آبار لجمع عينات من الميدان. وشملت العينات التي تم جمعها من المنطقة ذات الصلة والتي ارسلت الى المختبر الجنائي حزام حمالة صدر، قطع ملابس ومواد بلاستيكية.

FILIPE AMORIM / AFP يغادر أفراد وحدة التحقيق الجنائي بالشرطة القضائية البرتغالية معسكر القاعدة الذي أقيم بالقرب من سد أرادي في سيلفش في 25 مايو 2023 ، بعد الإعلان عن انتهاء عملية البحث في التحقيق في اختفاء مادلين ماكان (مادي).

كما أفيد أمس أن المشتبه الرئيسي بالتورط باختفاء الطفلة ، كريستيان بروكنر، يواصل نفيه وجود اية صلة له بالقضية، وكتب في رسالة وصلت "الديلي ميل" انه :"أنا لست وحشا، العالم يعتقد أنني قتلت مادي، لم أقم بذلك"

ويشار الى أن الشرطة الالمانية كشفت بوقت سابق انها تحقق مع المشتبه البالغ من العمر 43 عاما، وذكرت وسائل اعلام المانية ان بروكنز لديه تاريخ طويل من الجرائم الجنسية السابقة بما يشمل الاعتداء على الأطفال والاغتصاب، كما يبحث المدعون حاليا اذا ما يمكن ربط هذا الرجل مع اختفاء طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات اسمها انغا ، اختفت من مدينة شونبيك في ساكسونيا انهالت عام 2015.