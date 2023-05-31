"تتكون المجموعة المتعدد الجنسيات من أربعة ألمان، وألماني من أصل مغربي، وواحد من كوسوفو، ومواطن تركي"

ألقت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة مكونة من سبعة أشخاص في البلاد بتهمة جمع أموال لتنظيم "داعش" في سوريا، وتتكون المجموعة المتعدد الجنسيات من أربعة ألمان، وألماني من أصل مغربي، وواحد من كوسوفو، ومواطن تركي.

ووفقًا للمدعي الفيدرالي الألماني، استخدمت المجموعة خدمة المراسلة"تلغرام" لطلب التبرعات، وقال إن "الجماعة تنتمي إلى "شبكة دولية تدعم الأنشطة الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا من خلال التبرعات المالية".

حيث تم جمع 69367 دولارًا أمريكيًا من خلال وسطاء ماليين قاموا بإنشاء حسابات وعضو الفريق الذي طلب المساهمات. تم تحويل الأموال بعد ذلك إلى أعضاء تنظيم"داعش" في سوريا أو وسطاء آخرين.

وفي السياق قال ممثلو الادعاء إن "المشتبه بهم السبعة لعبوا دورًا مركزيًا كوسطاء، وأن الأموال التي تم جمعها استخدمت لدعم تنظيم’ داعش’"

وكانت الاعتقالات جزءًا من حملة على مستوى البلاد ضد الأشخاص الذين قدموا تبرعات لتنظيم "داعش" عبر الجماعة، حيث فتش أكثر من 1000 ضابط شرطة في أكثر من 90 عقارًا في جميع أنحاء ألمانيا اليوم الأربعاء.

تم الكشف مؤخرًا عن "تمويل الإرهاب الذي تموله إيران من قبل جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) من خلال حزب الله وفيلق القدس الإيراني، وعمل سكان الضفة الغربية كعملاء لتجنيد وتمويل الهجمات الإرهابية في إسرائيل، وكذلك المساعدة في تهريب الأسلحة إلى البلاد"

وكان تنظيم "داعش" قد حث أنصاره في إسرائيل، العام المنصرم على شن هجمات عدائية جديدة، ودعا المتحدث باسم "داعش" إلى "هجوم عالمي" بعد مقتل زعيمه، خلال عملية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا.