"الإفراج عن ثلاثة أوروبيين كانوا معتقلين في إيران ويتوجهون حاليًا من سلطنة عمان إلى بلجيكا"،

أعلن مكتب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بيان، اليوم الجمعة، عن "الإفراج عن ثلاثة أوروبيين كانوا معتقلين في إيران ويتوجهون حاليًا من سلطنة عمان إلى بلجيكا"، بعد أسبوع من الإفراج عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل.

وأشار البيان إلى أن "الأوروبيين الثلاثة هم مواطن دنماركي أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على هامش تجمعات لحقوق النساء ومواطنان إيرانيان نمسويان أوقف أحدهما في كانون الثاني/يناير 2016 والثاني في كانون الثاني/يناير 2019"

وكان القضاء الإيراني، قد أعلن عن إصدار أحكام بالسجن، في يناير/كانون الثاني المنصرم، بحق عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما، سيتعيّن عليه أن يقضي أطولها (12,5 عاما)، بعد إدانته بتهم أبرزها التجسس.

ونددت بلجيكا على لسان وزيرة خارجيتها حجّة لحبيب بـ "الاعتقال التعسفي"، وقالت في تغريدة إنها ستستدعي السفير الإيراني في بلجيكا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه "لم يتم تقديم أي معلومات تتعلق بالتهم والحكم من قبل إيران بشكل رسمي".