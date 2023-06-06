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قرغيزستان: اعتقال حوالي ثلاثين شخصا لاتهامهم بمحاولة "تنظيم أعمال شغب وانقلاب"

i24NEWS

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الرئيس القرغيزي صدير جاباروف مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل قبل محادثاتهما في شولبون آتا ، في 3 يونيو 2023.
VYACHESLAV OSELEDKO / AFPالرئيس القرغيزي صدير جاباروف مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل قبل محادثاتهما في شولبون آتا ، في 3 يونيو 2023.

تفكيك نشاطات غير المشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب في البلد من أجل السيطرة على السلطة

أعلن جهاز الأمن القومي في قرغيزستان في بيان ، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من ثلاثين شخصا في البلاد لاتهامهم بمحاولة "تنظيم أعمال شغب وانقلاب"وأوضح أن "لجنة الامن القومي فكّكت نشاطات غير المشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب في البلد من أجل السيطرة على السلطة بالقوة".

وأشار جهاز الأمن القومي إلى أن "أكثر من ثلاثين شخصا اعتقلوا الإثنين قدموا اعترافات".

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