خاص: خشية في كوسوفو من "دور إيراني" في احتجاجات صرب الشمال

الأقلية الصربية في كوسوفو مدعومة من روسيا والصين وايران لا تعترف باستقلال كوسوفو احادي الجانب

يبدو أن اضطراب الأقلية الصربية شمال كوسوفو، سيأخذ بعدًا دوليًا وإقليميًا. أسوة، بما جرى في البلقان، حينما أقدم صربي، على عملية اغتيال في سراييفو عاصمة البوسنة، لتندلع الحرب العالمية الأولى.

وحينها لربما، ستتبوأُ أزمة شمال كوسوفو، مكانة لدى لاعبين في الشرق الأوسط أيضًا. فتركيا، المنضوية تحت لواء الناتو، أرسلت قواتها إلى كوسوفو، تزامنًا، مع وجود أصوات صربيّة، تدعو إلى أخذ تأييد إيران، إذا نأت روسيا بنفسها، عن المشاركة الفعلية في الأزمة.

وقال حبيب مييكو (70 عاما) وهو عنصر سابق في شرطة كوسوفو:" بما أن الأقليةَ الصربية، مدعومة من جهات خارجية كصربيا وروسيا، وتحظى بتأييد الصين، فلا أستغرب أبدًا، من دور في تحرّكاتهم، للحرس الثوري الإيراني". حرس، عبّر الغرب عن قلقه، من تعاونه مع روسيا، خصوصًا، في تزويده لها بمسيّرات، تضرب خاصرة أوروبا الشرقية من مكان آخر: أوكرانيا. حرب، حمّلت إيران الناتو، مسؤولة اندلاعها، ولا تعترف طهران، بالاستقلال أحادي الجانب لكوسوفو، الموالية للحلف.

عامل آخر، يدخل على حسابات إيران، نظرية تاريخية، أكدها الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نيجاد. ترى أن الشعب الصربي، ينتمي إلى قبائل الرعاة الفرس الإيرانيين في القوقاز، في العصور القديمة.

وأضاف مصطفى النعيمي الخبير في الشأن الإيراني:" إيران تسعى إلى الولوج في كافة الازمات الدولية عبر بوابات مختلفة، من أبرزها استثمار دعم الأقليات في دول مختلفة، للمقايضة عليها في بعض الملفات، لا سيما النووي".

إن صحّت التقديرات، بشأن دور إيراني لدى صرب شمال كوسوفو، فيعني أن شهيّتها توسّعت كنفوذها. ليتخطّى الحدود القديمة، للإمبراطورية الفارسية!

كوسوفو في سطور

ولعل أبرز من يثير انتباه المُتجوّل في شوارع بريشتينا عاصمة كوسوفو، أن أعلام البلاد لا تُرفع لوحدها. فإما مع أعلام الولايات المتحدة، قائدة الناتو الذي يُنظر إليه وكأنه "منقذ البلاد من مذابح الصرب"، أو مع أعلام الجارة ألبانيا، إذ أن القومية الإثنية للغالبية الساحقة من السكان هي الألبانية، وإما مع كليهما. ومع كثرة المساجد ذات الطراز العثماني الشرقي، فإن كوسوفو تُحافظ على معايير أوروبية غربيّة، ما يجعلها جسرا بين الحضارتين.

جسر يزخر بخضرة "سهل قُوصوة" (مع تخفيف الواو الثانية)، اسم البلاد القديم كما نطقه العرب. سهل تتخلله بعض الجبال بخجل. كما تتميز البلاد بطقسها المتقلب، الذي يباغت الجميع بالمطر المفاجئ، بدون سابق إنذار.

ولا يوجد مقعد لكوسوفو في الأمم المتحدة، وهي مسجلة حتى الآن في المنظمة الأممية، كإقليم ضمن جمهورية صربيا. كما تخلو البلاد، من أي فرع لشبكة "ماكدونالدز" الأميركية، للوجبات السريعة.