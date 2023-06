قالت مصادر أمنية، اليوم الخميس، إن تسعة أشخاص من بينهم ثمانية أطفال ثلاثة منهم بحالة خطيرة، أصيبوا في حادث طعن جماعي في بلدة أنيسي بجبال الألب الفرنسية.

