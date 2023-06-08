قالت مصادر أمنية، اليوم الخميس، إن تسعة أشخاص بينهم ثمانية أطفال، ثلاثة منهم بحالة خطيرة، أصيبوا في حادث طعن جماعي في بلدة أنيسي بجبال الألب الفرنسية.

قالت مصادر أمنية، اليوم الخميس، إن تسعة أشخاص من بينهم ثمانية أطفال ثلاثة منهم بحالة خطيرة، أصيبوا في حادث طعن جماعي في بلدة أنيسي بجبال الألب الفرنسية.

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هاجم رجل مسلح من أصول سورية بسكين مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم نحو ثلاث سنوات في الساعة 9:45 صباحا (0745 بتوقيت جرينتش) في حديقة بالقرب من البحيرة في البلدة، بحسب ما أفاد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه ومسؤول محلي لوكالة فرانس برس .

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمين على تويتر إن الجاني "اعتقل بفضل رد الفعل السريع لقوات الأمن".

تزعم تقارير في وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه به طالب لجوء سوري غير معروف للأجهزة الأمنية.

وقال مساعد رئيسة الوزراء اليزابيث بورن إنها في طريقها الى المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد، في حديث مع وكالة فرانس برس. ووقف مجلس الأمة بالبلاد دقيقة صمت عند افتتاح الجلسة الصباحية.

وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في وقت لاحق عن حزنه جراء الهجوم بالسكين على 8 أطفال وبالغ في حديقة بفرنسا ويشارك الأمة حزنها وصدمتها.