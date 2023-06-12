إيطاليا: رحيل رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 87 عاما

شخصية برلسكوني أثارت الجدل محليا واشتهر بفضائحه الجنسية التي برئ منها لكنه أدين بقضية تزوير ضريبي تجاري طرد على إثرها من البرلمان.

أعلنت السلطات الإيطالية الإثنين وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" بعد تدهور صحته تأثرا بمرض سرطان الدم، عن عمر ناهز 87 عاما.

شغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011 وكان عضوًا في مجلس الشيوخ ورئيسًا لحزبه اليميني "فورتسا إيطاليا" وشريكا في الحكومة الائتلافية التي ترأسها اليمينية جورجيا ميلوني.

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ولد برلسكوني في 29 سبتمبر/ أيلول 1936. وبدأ حياته المهنية ببيع المكانس الكهربائية، كما اشتهر بالغناء في الملاهي الليلية وعلى متن السفن السياحية.

تخرج من كلية الحقوق عام 1961 ثم أسس شركة اديلنورد للإنشاءات، وعمل كمتعهد لبناء المساكن في مسقط رأسه بمدينة ميلانو. وأسس بعد عشر سنوات، شركة محلية لتجهيزات القنوات التلفزيونية، تحولت في ما بعد إلى أكبر إمبراطورية إعلامية في ايطاليا، والتي باتت تعرف باسم (ميدياست).

واجه برلسكوني تهما بدفع مبلغ يتجاوز 10 ملايين يورو على هيئة نقود وسيارات وهدايا ونفقات إقامة لضيوف اقاموا في مسكنه القريب من ميلانو مقابل الشهادة لصالحه في القضية المعروفة بقضية "روبي".

أدين برلسكوني في تلك المحاكمة وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمتي استغلال السلطة واغواء القاصرات. لكنه استأنف على الحكم وبرأت ساحته عام 2015 حيث أقر القاضي أنه لم يكن بمقدور برلسكوني أن يعلم أن "روبي سارقة القلوب" - واسمها الحقيقي كريمة المحروق - كانت قاصرا.

شخصية برلسكوني أثارت الجدل محليا وعالميا واشتهر بفضائحه الجنسية التي برئ منها لكنه أدين بقضية تزوير ضريبي تجاري طرد على إثرها من البرلمان.