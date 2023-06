إيطاليا: رحيل رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 87 عاما

أعلنت السلطات الإيطالية الإثنين وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" بعد تدهور صحته تأثرا بمرض سرطان الدم، عن عمر ناهز 87 عاما.

شغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011 وكان عضوًا في مجلس الشيوخ ورئيسًا لحزبه اليميني "فورتسا إيطاليا" وشريكا في الحكومة الائتلافية التي ترأسها اليمينية جورجيا ميلوني.