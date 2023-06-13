استنفرت الشرطة في لندن، ضاربة طوقاً أمنياً ضخماً وسط العاصمة، لافنة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية،

أعلنت الشرطة البريطانية في بيان اعتقال شخص مشتبه به، اليوم الثلاثاء، بعد العثور على 3 قتلى بحوادث متفرقة في مدينة نوتينغهام، في ما استنفرت الشرطة في لندن، ضاربة طوقاً أمنياً ضخماً وسط العاصمة، لافنة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية.

وأفادت مراسلة العربية/الحدث أن الأمن تعامل مع سلسلة من الحوادث منذ فجر اليوم الثلاثاء في المدينة، موضحة أن شخصين قتلا طعناً ثم دهس "فان" مجموعة من الأشخاص، كما عثر لاحقا على شخص مقتول في نفس المنطقة.

وكانت الشرطة أعلنت سابقا أن عناصرها يتعاملون مع "حادث خطير مستمر" في نوتينغهام، داعية كافة المواطنين والسكان إلى الابتعاد عن وسط المدينة.

فيما أعلنت شبكة الترام لالمدينة أنها أقفلت عملياتها حتى إشعار آخر بسبب الحادث، دون مزيد من التفاصيل.وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعية الطرقات مقفلة، وسط انتشار لسيارات الإسعاف والطوارئ والشرطة.

أتت تلك الحوادث في توقيت مزدحم، حيث يتوجه الآلاف من البريطانيين في مثل هذا الوقت إلى أعمالهم وأشغالهم.