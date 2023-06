كندا: افتتاح أول متحف للهولوكوست في مدينة تورنتو

افتتح في مدينة تورونتو الكندية متحفا للهولوكوست الذي يضم قصصًا لأكثر من 70 من الناجين من الهولوكوست في المدينة، بهدف مشاركة تجاربهم ومكافحة معاداة السامية، ويضم المتحف الذي حصل على تمويل من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات وكذلك الجهات المانحة، معارض فنية ومسرحًا وبرامج تعليمية.

ويقدم المتحف، المصمم لتعليم الأجيال الشابة، تجربة غامرة بما في ذلك 11 كشكًا حيث يشارك الناجون شهاداتهم من خلال مقاطع فيديو تفاعلية، وسيكتشف الزوار لصالات العرض الأربعة بالمتحف "اضطهاد اليهود والأقليات في أوروبا وكندا، وأهوال الحرب العالمية الثانية، والحياة الجديدة التي انفتحت في كندا لآلاف اللاجئين".

وفي السياق شددت المديرة التنفيذية للمتحف دارا سولومون، على أهمية إعطاء صوت دائم للناجين، قائلة"منذ البداية، كان هدفنا هو خلق مكان يمكن للناجين فيه الاستمرار في التعبير عن أنفسهم حتى بعد رحيلهم"