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بعد عملية جراحية: بابا الفاتيكان فرنسيس يغادر المستشفى الجمعة

i24NEWS

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البابا فرنسيس يصل للاحتفال بالقداس في استاد البحرين الوطني في الرفاع ، البحرين ، يوم السبت 5 نوفمبر 2022.
(AP Photo/Alessandra Tarantino)البابا فرنسيس يصل للاحتفال بالقداس في استاد البحرين الوطني في الرفاع ، البحرين ، يوم السبت 5 نوفمبر 2022.

البابا فرنسيس يغادر المستشفى الجمعة

كشف الفاتيكان اليوم الأربعاء أن من المتوقع خروج البابا فرنسيس من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه يتعافى على نحو طبيعي ودون مضاعفات. وذلك في أعقاب خضوعه لتدخل جراحي الأسبوع الماضي.

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وقال المتحدث بالفاتيكان ماتيو بروني نقلا عن الفريق الطبي المعالج للبابا أن تعافي بابا الفاتيكان يشهد تقدما طبيعيا ومنتظما دون أي مضاعفات، وأنه من المقرر أن يخرج من المستشفى خلال أيام، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأدخل البابا فرانسيس (86 عاما) المستشفى قبل اسبوع  لجراحة لإصلاح فتق في جدار البطن وإزالة نسيج تسبب في انسداد الأمعاء، وهي ثاني عملية كبرى بخضع لها خلال عامين إذ خضع في 2021 لعملية لاستئصال جزء من القولون، وكان قد خضع لعمليتين جراحيتين على الأقل سابقا.

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