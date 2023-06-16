محمد بن زايد يلتقي بوتين في سانت بطرسبرغ الجمعة

بوتين يستقبل محمد بن زايد في سان بطرسبرغ

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، في سانت بطرسبورغ، اليوم. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زيد آل نهيان، إن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح وتفيد البلدين.

(Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) يستمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف خلال مؤتمر بالفيديو في مقر إقامة نوفو أوغاريوفو خارج موسكو ، موسكو ، روسيا.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سان بطرسبرغ.

عقد اللقاء بين الرئيسين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي.

وبحث الرئيسان، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.. ويستعرضان مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

تتعاون روسيا والإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق عبر تحالف أوبك بلاس النفطي. كما أن دبي واحدة من العواصم العالمية القليلة التي أبقت على رحلات مباشرة إلى موسكو بعد بدء النزاع في أوكرانيا، ما يسمح للإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من تدفق كبير للسياح الروس.

محمد بن زايد هو أبرز زعيم أجنبي يشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وهو حدث سنوي يجمع مسؤولين وشركات من أنحاء العالم.