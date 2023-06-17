"الانفتاح على الحوار البناء": رسالة بوتين المفاجئة إلى زيلينسكي

التقى رئيس روسيا بوفد من القادة الأفارقة بقيادة رئيس جنوب إفريقيا في سان بطرسبرج. التقى الوفد في وقت سابق مع الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، بوفد من القادة الأفارقة برئاسة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في سان بطرسبرج. وزعم المتحدث باسم الكرملين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعا ثنائيا منفصلا مع رامافوزا.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده لـ"حوار بنّاء مع الراغبين في السلام"، وذلك خلال لقائه زعماء أفارقة يتوسطون لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيدا بـ"مقاربتهم المتوازنة" حيال هذه الأزمة.

وقال بوتين في مستهل هذا الاجتماع في سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا، السبت: "نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية. نحن منفتحون على حوار بنّاء مع الراغبين في سلام يستند إلى مبادئ العدالة، مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار".

والتقى قادة من جنوب إفريقيا والسنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وجزر القمر بوتين، السبت، في قصر قسطنطين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، بعد زيارة كييف، الجمعة.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال بعد لقائه القادة الأفارقة، إن "محادثات السلام مع روسيا لن تكون ممكنة، إلا بعد أن تسحب موسكو قواتها من الأراضي الأوكرانية المحتلة".