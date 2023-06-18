الحكومة البريطانية تحظر على المؤسسات العامة في المملكة مقاطعة إسرائيل

في خطاب الملكة، سيق كمثال قرار مجلس مدينة لانكستر دعم المقاطعات المتعلقة بإسرائيل في عام 2021، وقرار مماثل لمجلس مدينة ليستر في عام 2014

تعتزم الحكومة البريطانية تقديم تشريع يوم الاثنين يحظر على السلطات المحلية والمؤسسات العامة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف يوم السبت.

وبحسب مشروع القانون، الذي سيقدمه مايكل جوف، وزير الحكم المحلي، سيتم فرض غرامات "كبيرة" على المخالفين.

ABBAS MOMANI / AFP فلسطينيون يتظاهرون ضد اعتقال إسرائيل لمحمود نواجع ، ناشط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ، في 11 أغسطس ، 2020 في رام الله.

وأوضح جوف للصحيفة أن الهدف من التشريع المقترح هو مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة اختصارا بـ BDS المناهضة لإسرائيل، بادعاء أن مثل هذه المبادرات غالبًا ما تكون مصحوبة بخطاب معاد للسامية.

وقال "من غير المقبول ببساطة أن تستخدم المؤسسات العامة وقت دافعي الضرائب وأموالهم لمتابعة أجندة السياسة الخارجية الخاصة بهم". "تحتاج المملكة المتحدة إلى تبني نهج متماسك للسياسة الخارجية، كما حددته الحكومة البريطانية".

وأضاف: "هذا لا يضر فقط بالسياسة الخارجية للمملكة المتحدة، بل يؤدي أيضًا إلى الخطاب المروع المعادي للسامية وإساءة الاستخدام. لذلك اتخذنا هذه الخطوة الحاسمة لإنهاء هذه السياسات التخريبية بشكل نهائي".

From the Twitter acount of BDS Boycott Israel, BDS

تجدر الإشارة إلى ان الالتزام بالدفع بمثل هذا القانون جاء لأول مرة في إطار البيان الانتخابي لحزب المحافظين الحاكم الحالي خلال حملة 2019. كما ورد في الخطاب السنوي للملكة إليزابيث الثانية العام الماضي، قبل أشهر قليلة من وفاتها عن عمر ناهز 96 عامًا.

في الوثائق المصاحبة لخطاب الملكة، سيق كمثال قرار مجلس مدينة لانكستر دعم المقاطعات المتعلقة بإسرائيل في عام 2021، كما كان القرار المماثل لمجلس مدينة ليستر في عام 2014.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية، قامت مجالس محلية أخرى، مثل سوانسي وجوينيد، بمقاطعة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.