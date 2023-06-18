إحباط مخطط لداعش استهدف مسيرة للمثليين في العاصمة النمساوية فيينا

شارك في المسيرة مئات الالاف واعتقلت الشرطة ثلاثة نمساويين من اصول شيشانية وبوسنية

أوقفت الشرطة النمساوية ثلاثة أشخاص بينهم قاصر يبلغ من العمر 14 عاما، خططوا لهجوم ضد مسيرة للمثليين وسط العاصمة النمساوية فيينا السبت والتي شارك بها مئات الآلاف، الثلاثة مواطنون نمساويون من أصول شيشانية وبوسنية ومؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية، اعتقلوا قبل انطلاق المسيرة، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة الاستخبارات النمساوية.

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مدير جهاز المخابرات النمساوية المحلي عمر حجاوي بريشنير قال للصحافيين إنه تم توقيف الرجال الثلاثة البالغين 14 و17 و20 عاما قبل المسيرة ويشتبه بأنهم متعاطفون مع تنظيم الدولة الإسلامية.وأفاد الصحافيين أن "أي تهديد لم يوجّه" للمشاركين في مسيرة المثليين التي نُظّمت في فيينا السبت.

وزارة الداخلية ذكرت في بيان أنهم "تعاطفوا مع تنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت وشاركوا محتوى متطرفا. في هذا السياق، ركّز المشتبه بهم على ’مسيرة الفخر’ كهدف محتمل للهجوم".

وعثرت السلطات النمساوية خلال عمليتي دهم استهدفتا موقعين السبت،على أسلحة وأدلة أخرى ضد النمساويين الثلاثة، وقالت الشرطة للصحافيين إن أحدهم معروف في الأساس لدى الشرطة وخططوا لاستخدام "سكاكين أو مركبات" في الهجوم.

وشارك حوالى 300 ألف شخص في المسيرة المؤيدة لحقوق مجتمع الميم في النمسا..