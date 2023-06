إحباط مخطط لداعش استهدف مسيرة للمثليين في العاصمة النمساوية فيينا

أوقفت الشرطة النمساوية ثلاثة أشخاص بينهم قاصر يبلغ من العمر 14 عاما، خططوا لهجوم ضد مسيرة للمثليين وسط العاصمة النمساوية فيينا السبت والتي شارك بها مئات الآلاف، الثلاثة مواطنون نمساويون من أصول شيشانية وبوسنية ومؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية، اعتقلوا قبل انطلاق المسيرة، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة الاستخبارات النمساوية.

