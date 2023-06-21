حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة"

خلف اندلاع حريق كبير مجهول السبب في مبنى وسط باريس إصابة 24 شحصا على الأقل بجروح، بينهم أربعة إصابتهم خطيرة، وفقاً لحصيلة أولية صادرة عن شرطة باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة "هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة".

وأظهرت صور التقطها مصوّر وكالة فرانس برس تصاعُد الدخان وألسنة واللهب من أنقاض أحد المباني.

ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، فقد "اشتعلت النيران في مبنى وانهار جزئياً" في شارع سان جاك، على بعد بضعة شوارع من البانتيون وحدائق لوكسمبورغ. وقال مكتب المدعي العام "لا يوجد شيء يحدّد سبب الكارثة" في هذه المرحلة.