ماكرون يتّهم روسيا "بزعزعة استقرار إفريقيا"

الا أنه أشار الى أن "استئناف الحوار لن يكون ممكنا الا في حال احترام القانون الدولي، وهو الوحيد الذي يتيح لنا العيش بسلام"

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالسعي "لزعزعة استقرار إفريقيا" واعتماد خيارات "لا تصبّ في صالح المجتمع الدولي"، وذلك في تصريحات على هامش قمة في باريس الجمعة.

وقال ماكرون إن روسيا "قوة مزعزعة للاستقرار في إفريقيا عبر ميليشيات خاصة" تنكل بالمدنيين، مشيرا الى أن "الأمم المتحدة وثّقت (حصول) ذلك عبر مجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى"، وذلك خلال لقاء مع ثلاث وسائل إعلام فرنسية هي "فرانس إنفو" و"أر أف إي" و"فرانس 24"، على هامش قمة "ميثاق عالمي جديد" التي تستضيفها باريس.

ورأى أن موسكو أوجدت نفسها "في وضع لا تحترم (خلاله) القانون الدولي، وباتت إحدى القوى الاستعمارية القليلة في القرن الحادي والعشرين، من خلال شنّ حرب استعمارية على جارتها أوكرانيا".

وردا على سؤال عما سيكون عليه ردّ فعله في حال اتصل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ماكرون "بالتأكيد سأجيب"، مضيفا "اذا اتصل بي ليقترح عليّ أمرا ما، سأتجاوب لأن فرنسا كانت دائما قوّة مسهّلة ووسيطة".

الا أنه أشار الى أن "استئناف الحوار لن يكون ممكنا الا في حال احترام القانون الدولي، وهو الوحيد الذي يتيح لنا العيش بسلام".