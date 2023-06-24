السجين من أصول يهودية الذي أصبح "طباخ بوتين": الرجل الذي يقف وراء التمرد في روسيا

مجموعة فاغنر ليست جزءًا من الجيش الروسي، في الواقع تعرف نفسها على أنها "شركة عسكرية خاصة". وتتكون من عشرات الآلاف من المرتزقة

في جميع أنحاء العالم ، تتم متابعة التمرد العسكري بقيادة يفغيني فيرجوزين من أصول يهودية و "مجموعة فاغنر" ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم الأخير عن كثب.

من أين انبثقت تلك القوة العسكرية ومن أي دولة تنتمي ولماذا قرر قادتها فجأة التمرد على "الوطن الأم"؟

أولاً، يجب التأكيد على أن مجموعة فاغنر ليست جزءًا من الجيش الروسي، في الواقع تعرف نفسها على أنها "شركة عسكرية خاصة". وتتكون من عشرات الآلاف من المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الروسي النظامي في الحرب في أوكرانيا - حيث لعبت دورًا مركزيًا في الكفاح الطويل للاستيلاء على مدينة أخمات.

وبعد سنوات من الغموض، تبين أخيرا أن من يقود "فاغنر" هو أحد المقربين جدا من بوتين، المدعو يفغيني بريغوجين، والذي يوصف من طرف وسائل الإعلام الغربية بـ"طباخ" الرئيس الروسي، إذ أقر بنفسه أنه أسس "فاغنر" في 2014 للقتال في أوكرانيا، واعترف بانتشار عناصر منها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية خصوصا.

وولد بريغوجين في عام 1961 لعائلة يهودية في سانت بطرسبرغ. عملت والدته طبيبة وتوفي والده في سن مبكرة ، لذلك كان من قام بتربيته هو زوج والدته ، وهو يهودي أيضًا ، ويعمل مدرب تزلج.

وبرز اسم بريغوجين، 61 عاما، في وسائل الإعلام الغربية خاصة في 2016 بعد أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية، لدور إحدى شركاته "وكالة الأبحاث على الإنترنت" في التأثير بالانتخابات الأمريكية التي أدت إلى وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

تحوّل رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، في الساعات الأخيرة، من أحد رجالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أكبر مصدر تهديد له ولحكمه. الرجل الذي يقف وراء النفوذ الروسي في أفريقيا، والذي اشتهر بلقب "طباخ بوتين"، تحوّل في الساعات الأخيرة إلى "خائن"، مع تفجر الخلافات بين المجموعة التي يقودها، والقيادة العسكرية الروسية، واتهامه بقيادة "تمرّد مسلّح".