حزب "البديل من أجل ألمانيا" يفوز برئاسة أول بلدية في البلاد

وحصل مرشح البديل على 52,8 بالمائة من الأصوات فيما حصل مرشح الحزب المسيحي على 47,2 بالمائة فقط،حسب النتائج الأولية، رغم أنه مدعوم من تحالف أحزاب.

فاز مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" روبرت زيسلمان، بمنصب رئيس مجلس بلدية زونيبيرغ، وذلك في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد 25 يونيو/حزيران، متفوقا على منافسه الرئيس الحالي للبلدية يورغن كوبر مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي ، بحسب ما كشفت هيئة الانتخابات في ولاية تورينغن شرقي البلاد.

بهذا يفوز الحزب الشعبوي اليميني، المعارض لسياسة الهجرة واللجوء ، بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ألمانيا.

وحصل مرشح البديل على 52,8 بالمائة من الأصوات فيما حصل مرشح الحزب المسيحي على 47,2 بالمائة فقط،حسب النتائج الأولية، رغم أنه مدعوم من تحالف أحزاب.

وكان زيسلمان مرشحا لحسم هذه الجولة بعد النتيجة الكبيرة التي حققها في الجولة الأولى.

من جهته، قال غيورغ ماير وزير داخلية ولاية تورينغن ورئيس حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في الولاية الواقعة شرق ألمانيا: إن نتيجة الانتخابات "إشارة تحذير لكل القوى الديمقراطية".

وأضاف أنه حان الوقت " لتنحية المصالح السياسية الحزبية والدفاع عن الديمقراطية بشكل مشترك"، مردفا أن السياسة والديمقراطية هما تنافس على الأفكار الأفضل وليس على المنصب الأكبر.

وكانت الانتخابات البلدية في الدائرة الواقعة على حدود ولاية بافاريا قد أثارت اهتماما كبيرا في كل أنحاء ألمانيا.