إدانات واسعة لحرق القرآن الكريم في السويد: عمل تحريضي وعنصري مرفوض

قالت السويد التي تنتظر من تركيا السماح لها بالانضمام الى الناتو إنه "ليس لدينا مبرر لرفضها" وأنها ستسمح بتنظيم التظاهرة التي تزامنت مع عيد الأضحى

استنكرت جهات دولية عديدة، اليوم الأربعاء، سماح السلطات السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم، على رأسها السعودية وتركيا والأردن والكويت فضلا عن موسكو التي اعتبرت عدم احترام القرآن جريمة.

واستنكرت الخارجية الأردنية المشهد الذي سمحت بتكراره سلطات السويد بدعوى حرية التعبير وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا أدانت فيه إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في ستوكهولم معتبرة ذلك عملاً تحريضياً وعنصرياً مرفوضاً.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف مندور منصور للميادين، إن حرق المصحف الشريف يدل على الحقد الدفين والكراهية والعنصرية. وأضاف "يجب علينا ألا ننحدر الى أخلاق هؤلاء وننجر إلى ما يريدونه"، داعياً إلى مقاطعة المنتجات السويدية".

وكذا فعل المجلس الشيعي الأعلي في لبنان الذي وصف الفعلة بأنها هجمة ثقافية عنصرية تعدت كل الحدود القانونية والإنسانية والأخلاقية. داعيا إلى "أخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا العدوان على أمتنا ومقدساتنا".

وبدوره ندد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بالعمل وقال: "‏إحراق المصحف الشريف في السويد عمل همجي متكرر. ندعو مجدداً الدول العربية والإسلامية إلى طرد سفراء دولة السويد".

من جانبها قالت السويد التي تنتظر من تركيا السماح لها بالانضمام الى الناتو أسوة بفنلندا جارتها، إنه "ليس لدينا مبرر لرفضها" وأنها ستسمح بتنظيم تظاهرة لإحراق نسخة من المصحف، تزامنت مع عيد الأضحى.

ومن جهته أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التظاهرة التي تستهدف القرآن الكريم، واصفا إياها بالعمل الدنيئ. وقال فيدان إن السماح بهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله وأن غض الطرف عن مثل هذه التصرفات الشنيعة يعني التواطؤ معها.

سبق أن سمحت السلطات في السويد مطلع العام الجاري، بعمل مشابه، أثار حفيظة أنقرة التي أعربت عن غضبها وتأكيدها على معاقبة السويد بإرجاء الموافقة على طلبه الانضمام للناتو.