توقيف 150 شخصا في فرنسا إثر مقتل فتى برصاص شرطي

وزارة الداخلية: توقيف 150 شخصا بعد ليلة عنف جديدة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصا ليل الأربعاء الخميس في أعمال عنف جديدة إثر مقتل فتى برصاص شرطي، منددا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".

وكتب جيرالد دارمانان على تويتر أنه تم "إحراق أو مهاجمة بلديات ومدارس ومراكز شرطة" مضيفا "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء".

وقال الإليزيه اليوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مجلس الوزراء للإنعقاد بعد أزمة مقتل شاب برصاص الشرطة، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان توقيف 150 شخصا، ليل الأربعاء الخميس، في أعمال عنف جديدة إثر مقتل فتى برصاص شرطي، منددا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".

وكتب الوزير دارمانان على تويتر أنه تم "إحراق أو مهاجمة.. بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، مضيفا "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وخلال الليل، اشتبكت الشرطة الفرنسية مع متظاهرين بعد ساعات فقط من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل سائق توصيل يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة بأنه "لا يغتفر" ودعا إلى الهدوء بينما تأخذ العدالة مجراها.

كانت هذه هي الليلة الثانية من أعمال العنف في ضاحية نانتير بباريس، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة وجود الشرطة في باريس ومدن كبيرة أخرى أمس الأربعاء بعد أن أدى القتل إلى اندلاع أعمال عنف متفرقة.