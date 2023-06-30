الخارجية العراقية تستدعي السفيرة السويدية وتطالب بتسليم العراقي المُسيء للقرآن

العراق: تحركات قانونية بحق المُسيء للقرآن في السويد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، مطالبتها السلطات السويدية بتسليم السويدي من أصول عراقية، يُدعى سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي. جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي وقت سابق الخميس، استدعت الخارجية العراقية، السفيرة السويدية لدى بغداد جيسيكا سفاردستروم، للتنديد بإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد بالعاصمة ستوكهولم. والخميس أيضًا، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، فائق زيدان، بالتحرك قانونيًا ضد الشخص الذي أساء للقرآن بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، مطالبتها السلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن الكريم. جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، وقال الصحاف في البيان إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية". وأضاف: "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقيّ".

والخميس أيضًا، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، فائق زيدان، بالتحرك قانونيًا ضد الشخص الذي أساء للقرآن بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، ففي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة، ما أثار احتجاجات عربية وإسلامية، بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.