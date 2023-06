لا تزال فرنسا تشتعل وسط تخبط كبار المسؤولين في الدولة في كيفية احتواء الأزمة التي تسبب بها شرطي فرنسي أطلق النار على فتى من أصل جزائري أثناء تدقيق مروري

لا تزال فرنسا تشتعل لليوم الثالث على التوالي، وسط تخبط كبار المسؤولين في الدولة في كيفية احتواء الأزمة التي تسبب بها شرطي فرنسي أطلق النار على فتى (17 عاما) من أصل جزائري أثناء تدقيق مروري في حادثة أطلقت غطاء بركان قوامه المهاجرون الأفارقة الذين يسكنون في ضواحي فرنسا، وحدد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعًا جديدًا للأزمة يوم الجمعة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه تم اعتقال 667 شخصا خلال الليلة الثالثة لاندلاع أعمال الشغب، كما أعلن عن قراراه إيقاف حركة الحافلات والترام في جميع أنحاء البلاد في محاولة لتجنب الخسائر في مرافق الدولة حيث تعرضت المحلات والمؤسسات للتخريب والنهب في خضم أعمال الشغب.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على تويتر "الليلة الماضية، واجهت شرطتنا ورجال الإطفاء بشجاعة عنفًا غير مسبوق. تماشيا مع تعليماتي الصارمة، أوقفوا 667 حالة".

كانت هذه الليلة الثالثة على التوالي من الاحتجاجات على مقتل نائل البالغ من العمر 17 عامًا، والذي قُتل برصاصة أثناء توقف لتدقيق مروري. أثار الحادث الذي تم تصويره احتجاجات على التنميط العنصري في ضواحي فرنسا ذات الدخل المنخفض والمتعددة الأعراق.

قالت مونيا والدة نائل لقناة فرانس 5: "أنا لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصًا واحدًا: الشخص الذي قتل ابني". لقد رأى وجها عربيا، شابا صغيرا وأراد أن ينهي حياته".

في ضاحية نانتير بغرب باريس، حيث كان نائل يعيش وقتل، أنهت شرطة مكافحة الشغب مسيرة تذكارية بقيادة والدته بالغاز المسيل للدموع، بعد اشتعال النيران في عدة سيارات. نشرت فرنسا الليلة الماضية حوالي 40 ألف من أفراد الأمن، بما في ذلك وحدات النخبة التكتيكية.

صدرت أوامر بحظر التجول في مناطق متعددة من فرنسا. وعلى الرغم من ذلك، تم إحراق السيارات، وتخريب المتاجر ونهبها، واستهداف المباني العامة مثل المدارس ومراكز الشرطة. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الجمعة، إصابة 249 من أفراد الأمن بجروح خلال أعمال الشغب العنيفة.

صرح قصر الإليزيه الرئاسي، أن ماكرون اختصر حضوره في قمة الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، لعقد اجتماع أزمة ثان. وقال المدعي العام الفرنسي، الخميس، إن "الشروط القانونية" لم تتحقق فيما يتعلق باستخدام سلاح ناري. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال ضابط الشرطة ووجهت إليه تهمة القتل العمد.