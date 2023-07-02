وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي يندد بتخريب نصب الهولوكوست التذكاري في باريس

"تخريب النصب التذكاري للهولوكوست في باريس، من قبل مشاغبين معادين للسامية، هو عمل مروع لا يمكن لأي شخص مستنير قبوله"

ندد وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير في بيان باستهداف النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى الهولوكوست في باريس بقوله "إن تخريب النصب التذكاري للهولوكوست في باريس، من قبل مشاغبين معادين للسامية، هو عمل مروع لا يمكن لأي شخص مستنير قبوله. لن نقبل بأي كراهية أو معاداة للسامية ضد اليهود".

وتابع الوزير أنه على اتصال مستمر مع قادة الجالية اليهودية بعيد زيارته فرنسا الأسبوع الماضي".

وشهدت فرنسا أمس تواصلا للاحتجاجات التي طغت عليها أعمال الشغب ولم يسلم منها النصب التذكاري لضحايا المحرقة وأعضاء المقاومة الفرنسية خلال الاضطرابات في أعقاب إطلاق الشرطة النار على الفتى ذي الأصول الجزائرية في إحدى ضواحي باريس.

Tomer Neuberg/Flash90 وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير يتحدث خلال مؤتمر الديمقراطية في جامعة رايخمان في هرتسليا في 5 يناير 2022

تم تخصيص النصب التذكاري لـ 200000 تم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال والموت النازية من فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى الفرنسيين الذين قاتلوا ضد النازيين.

ونشرت باريس 45 ألف ضابط مدعومين بمدرعات خفيفة لتهدئة أعمال الشغب. ومع ذلك، وقعت حالات نهب ليلة الجمعة في ليون ومرسيليا وجرينوبل. كما أحرق مثيرو الشغب سيارات وحاويات قمامة.