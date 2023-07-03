مصرع أحد مكافحي النيران الفرنسيين أثناء إخماده حريقا اندلع بإحدى السيارات

قضى عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس أثناء عمله في إخماد حريق اندلع في سيارات ليل الأحد الاثنين فيما تواصلت أعمال الشغب

قضى عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس أثناء عمله في إخماد حريق اندلع في سيارات ليل الأحد الاثنين فيما تواصلت أعمال الشغب الاحتجاجية لليلة السادسة على التوالي، على ما ذكر وزير الداخلية.

وكتب الوزير جيرالد دارمانان في تغريدة "توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع" موضحا أن الحادث "وقع في مرآب تحت الأرض". وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن "التحقيق جار" لتحديد ملابسات الحريق.

ولم يؤكد أي طرف رسميا حتى الآن وجود رابط بين الحريق وأعمال العنف التي تشهدها مدن فرنسية منذ مقتل الفتى نائل مرزوق ابن الـ 17 ربيعا برصاص شرطي في نانتير في ضاحية باريس الغربية الثلاثاء الماضي.