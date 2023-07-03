الرئيس التركي يتطرق للا حتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل فرنسي من اصول جزائري بنيران شرطي

تطرق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الاحتجاجات وأعمال الشغب في فرنسا التي اندلعت بعد مقتل فرنسي من أصول جزائرية بنيران شرطي فرنسي، وقال إن هذا نتيجة "عنصرية مؤسسية"، والماضي الاستعماري للبلاد.

وصرح أردوغان بعد اجتماع حكومي وقال إن "الإسلامفوبيا هي أحد أسباب الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا هي أحد أسباب الاحتجاجات في أنحاء البلاد. ويشار الى الغضب الذي اندلع في أعقاب إطلاق النار يأتي على خلفية ادعاءات على مدار سنوات طويلة من عنف شرطة مبالغ بها في فرنسا، موجهة بشكل أساسي ضد السود والفرنسيين من أصول عربية وإسلامية.

وقال اردوغان "في الدول المعروفة بماضيها الاستعماري، الثقافة العنصرية تحولت الى عنصرية ممؤسسة،وأصل الأحداث في فرنسا هو هيكل اجتماعي ينتمي الى هذه العقلية. غالبية المهاجرين الذين حكم عليهم العيش في الغيتوهات، ويعانون من قمع ممنهج هم مسلمون". في الوقت نفسه ، أدان أردوغان أيضًا أعمال النهب التي حدثت خلال أعمال الشغب: "من المستحيل ملاحقة العدالة في الشوارع. لكن من الواضح أن السلطات أيضًا بحاجة إلى التعلم من هذا" الانفجار الاجتماعي "