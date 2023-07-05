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وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه غدًا إلى اليونان في زيارة رسمية

i24NEWS

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وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
Oren Ben Hakoon/Flash90وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

من المقرر أن يناقش الوزراء تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز قضايا الطاقة والاقتصاد والأمن الإقليمي

يغادر وزير الخارجية إيلي كوهين يوم غد الخميس في زيارة دبلوماسية لليونان. وسيلتقي الوزير كوهين في أثينا بزميله وزير الخارجية اليوناني الجديد جيورجوس جيرابيتريس. ومن المقر أن يناقش الوزراء تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز قضايا الطاقة والاقتصاد والأمن الإقليمي.

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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني الذي أعيد انتخابه كيرياكوس ميتسوتاكيس وهنأه بفوزه الحاسم في الانتخابات.

وتربط البلدين علاقات دبلوماسية وطيدة عززها التعاون في ملف الطاقة حيث استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي نظيره اليوناني نيكوس داندياس في مطلع العام الجاري في مقر وزارة الخارجية في القدس وناقشا سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية.

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