وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه غدًا إلى اليونان في زيارة رسمية

من المقرر أن يناقش الوزراء تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز قضايا الطاقة والاقتصاد والأمن الإقليمي

يغادر وزير الخارجية إيلي كوهين يوم غد الخميس في زيارة دبلوماسية لليونان. وسيلتقي الوزير كوهين في أثينا بزميله وزير الخارجية اليوناني الجديد جيورجوس جيرابيتريس. ومن المقر أن يناقش الوزراء تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز قضايا الطاقة والاقتصاد والأمن الإقليمي.

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني الذي أعيد انتخابه كيرياكوس ميتسوتاكيس وهنأه بفوزه الحاسم في الانتخابات.

وتربط البلدين علاقات دبلوماسية وطيدة عززها التعاون في ملف الطاقة حيث استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي نظيره اليوناني نيكوس داندياس في مطلع العام الجاري في مقر وزارة الخارجية في القدس وناقشا سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية.