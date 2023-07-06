روسيا تغلق القنصلية الفنلندية وتطرد تسعة دبلوماسيين

إغلاق قنصلية فنلندية في سان بطرسبرغ وطرد تسعة دبلوماسيين من هذا البلد ردا على طرد هلسنكي عددا مماثلا من الدبلوماسيين الروس

أعلنت روسيا الخميس أنها بصدد إغلاق قنصلية فنلندية في سان بطرسبرغ وطرد تسعة دبلوماسيين من هذا البلد ردا على طرد هلسنكي عددا مماثلا من الدبلوماسيين الروس مطلع حزيران/يونيو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "اعتبر تسعة موظفين في سفارة فنلندا في روسيا والقنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ أشخاصا غير مرغوب فيهم" مضيفة أن الاتفاق الذي يسمح بعمل القنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ سيلغى اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وأُبلغ السفير الفنلندي أنتي هيلانتيرا الذي استُدعي إلى وزارة الشؤون الخارجية في موسكو بهذه الإجراءات، وقد أعربت الدبلوماسية الروسية عن "احتجاجها القوي" بسبب "السياسة المتضاربة والمعادية لروسيا" للسلطات الفنلندية والتي تهدف، وفق الخارجية، إلى "هدم عقود من العلاقات الروسية-الفنلندية المفيدة للطرفين".

وتدهورت العلاقات بين هاتين الدولتين المتجاورتين بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية شباط/فبراير 2022. ومنذ ذلك الحين، أوقفت فنلندا العمل بسياستها التي انتهجتها لعقود بعدم الانحياز العسكري من خلال التقدم بطلب عضوية إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أيار/مايو 2022 وأصبحت عضوا فيه رسميا في نيسان/أبريل.