الكرملين: روسيا ستتابع "عن كثب" المحادثات بين زيلينسكي واردوغان في تركيا

"سنكون مهتمين بمعرفة مواضيع البحث بين اردوغان وزيلينسكي"

قال الكرملين الجمعة إنه "سيتابع عن كثب" المحادثات التي سيجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يصل مساء إلى تركيا، مع نظيره رجب طيب اردوغان.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "سنتابع عن كثب نتائج المفاوضات وسنواصل شراكتنا البناءة مع أنقرة".

ورحب بيسكوف ب"دور الوسيط" الذي يقوم به اردوغان في النزاع الأوكراني مشددا على أن الرئيس التركي "بذل مرات عدة جهودا كبيرة لحل مشاكل مختلفة". وأضاف "سنكون مهتمين بمعرفة مواضيع البحث بين اردوغان وزيلينسكي. هذا أمر مهم".

ينتظر وصول زيلينسكي مساء الجمعة إلى اسطنبول في زيارة تعقد قبل قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي في 11 تموز/يوليو و12 منه في فيلنيوس في ليتوانيا.

وتأتي أيضا في وقت تهدد فيه موسكو بعدم تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية الذي ترعاه تركيا وتنتهي مدته في تموز/يوليو.