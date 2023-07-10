بعد خمسة ايام من التمرد: بوتين اجتمع مع قائد قوة فاغنر في الكرملين

حاليا ليس من المعروف تواجد بريغوجين ـ لكن من المرجح أنه يتواجد حاليا في روسيا

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قائد قوة فاغنر يفغيني بريغوجين في 29 حزيران/يونيو في الكرملين بعد خمسة أيام فقط من إعلان تمرد قوة فاغنر، جاء هذا بحسب المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف، والذي أضاف بأن "الرئيس أجرى اجتماعا من هذا القبيل (مع بريغوجين) ودعا اليه 35 شخصا، واستمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات.

وحول مضمون الاجتماع قال إن "كل ما يمكنني قوله بأن الرئيس اعطى تقييمه لنشاط قوة فاغنر في المعركة ففي أوكرانيا كما قدم رأيه أيضا حول أحداث التمرد. بوتين سمع تفسيرات القادة واقترح عليهم توجيهات مستقبلية للتوظيف".

تمرد قوة فاغنر بدأ في 24 حزيران/يونيو بعد أن اتهم بريغوجين الجيش الروسي بقصف رجاله عمدا. قوة فاغنر بدأت بالتوجه من منطقة روستوف الى العاصمة موسكو، ووصلت حتى مسافة 200 كيلومتر من موسكو، ووافقت على الانسحاب والتراجع بعد تدخل رئيس بسلاروسيا الكسندر لوكشنكو. ووفقا للتفاهمات بين الجانبان رجال بريغوزين سيغادرون روسيا نحو بيلاروسيا.

حاليا مكان تواجد بريغوجين ليس معروفا. ووفقا لبعض التقارير يتواجد خلال الأيام الأخيرة في في سان بطرسبرج ، حيث تتركز معظم مكاتبه في روسيا.