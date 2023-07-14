بعد حرق المصحف: السويد تسمح بحرق التوراة غدًا أمام السفارة الإسرائيلية

الشرطة السويدية توافق على طلب مواطن حرق "التوراة" غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، بعد أسبوعين ونصف من سماح ناشط آخر بحرق مصحف أمام مسجد

وافقت الشرطة السويدية اليوم (الجمعة) على طلب مواطن محلي حرق كتاب "التوراة" غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، بعد أسبوعين ونصف من سماح ناشط آخر بإضرام النار في مصحف أمام مسجد مركزي في العاصمة السويدية، في خطوة أثارت في ذلك الوقت غضبًا هائلاً تجاه السويد في العالم الإسلامي.

ليس من الواضح بالضبط من هو الرجل الذي أراد إشعال النار في الكتاب المقدس، ولكن يبدو أنه يريد أيضًا أن يفعل ذلك لتحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير، وهو المبدأ الذي دفعها إلى الموافقة أيضًا على حرق المصحف. خلف الكواليس، يمارس القادة المسلمون واليهود ضغوطًا على ذلك الشخص على أن يمتنع عن حرق الكتاب المقدس، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن.

وأرسل وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي، عميحاي شوكلي، رسالة الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء السويدي أولاف كريسترسون يطلب منه أن يأمر بمنع حرق الكتاب المقدس الخاص باليهود "التوراة"، لكن حكومته لم تتدخل في هذه القضية. كريسترسون نفسه صرح قبل قضية حرق المصحف السابقة بأنه سيترك القرارات بشأن هذه القضايا إلى سلطات إنفاذ القانون.